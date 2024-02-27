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Ансамбль «Псков» подготовит новую программу для Фестиваля русской музыки

Ансамбль «Псков» специально подготовит новую программу, посвященную поэту Александру Пушкину, для Фестиваля русской музыки. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На Фестивале русской музыки будет отдельный день для ансамбля русской музыки "Псков". Коллектив готовит программу, которая будет связана с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Очень надеюсь, что она вызовет интерес. Новые программы – это всегда интересно. Здесь будут новые аранжировки, в том числе это самая большая, честно говоря, проблема для коллективов такого рода, как ансамбль "Псков", поскольку состав инструментов у них необычный. Всегда трудно подобрать музыку, приходится создавать всегда новые аранжировки. Это сейчас наша не проблема, но задача на будущее», - проанонсировала новую программу ансамбля Марина Николаева.

Концерт ансамбля «Псков» состоится 22 марта в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

«У ансамбля русской музыки есть свои почитатели в Пскове, но эта аудитория должна расти и омолаживаться. Будем надеяться, что в ближайшем сезоне, если не в этом, то в следующем, мы и новые программы еще представим публике», - заключила Марина Николаева.