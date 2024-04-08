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Оперу «Хованщина» дадут артисты из Петербурга в псковской филармонии

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева состоится в Пскове сегодня, 20 апреля. Также псковичи и гости города смогут насладиться оперой «Хованщина». Выступления петербургских артистов состоятся в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и масштабного фестиваля «Гений места».

Праздничные мероприятия проходят при поддержке президентского фонда культурных инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выступления можно будет увидеть в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Фестиваль русской музыки в Пскове проходит в рамках нацпроекта «Культура».