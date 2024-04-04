Именитый российский дирижер, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерией Гергиев побывал в одном из главных объектов Псковского музея-заповедника – Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Деятель культуры прибыл в Псков вместе с Мариинским театром для участия в фестивале «Гений места», который посвящен Модесту Мусоргскому и проводится в год 185-летия со дня рождения великого композитора.
Валерий Гергиев добавил, что люди должны гордиться тем, что настолько гениальный музыкант пришел в этот огромный мир именно на Псковской земле. В России большое количество великих русских композиторов и важно проводить такие большие фестивали на родине каждого из них.
В рамках посещения Кремля сотрудники Псковского музея-заповедника провели для почетного гостя экскурсию. Известного деятеля культуры восхитили мощь и сила величественных крепостных стен Крома и удивительная история этого места, которая так часто вдохновляла знаменитых композиторов на их произведения.
Добавим, сегодня в Пскове состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского. Под управлением Валерия Гергиева звучат опера «Хованщина», также для псковской публики подготовлена концертная программа. Фестиваль «Гений места» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.