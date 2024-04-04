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Культура

Модест Мусоргский жил и творил в уникальном месте – Валерий Гергиев

20.04.2024 20:28|ПсковКомментариев: 0

Именитый российский дирижер, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерией Гергиев побывал в одном из главных объектов Псковского музея-заповедника – Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Деятель культуры прибыл в Псков вместе с Мариинским театром для участия в фестивале «Гений места», который посвящен Модесту Мусоргскому и проводится в год 185-летия со дня рождения великого композитора.

«Модест Петрович Мусоргский – один из величайших композиторов, живших когда-либо. Впервые мы проводим фестиваль "Гений места" в городах России. Но непосредственно родина Мусоргского – это Псковская область, село Карево. Модест Петрович настолько русский композитор, он жил и творил в таком уникальном месте среди храмов и мощных крепостных стен», – отметил знаменитый дирижер.

Валерий Гергиев добавил, что люди должны гордиться тем, что настолько гениальный музыкант пришел в этот огромный мир именно на Псковской земле. В России большое количество великих русских композиторов и важно проводить такие большие фестивали на родине каждого из них.

В рамках посещения Кремля сотрудники Псковского музея-заповедника провели для почетного гостя экскурсию. Известного деятеля культуры восхитили мощь и сила величественных крепостных стен Крома и удивительная история этого места, которая так часто вдохновляла знаменитых композиторов на их произведения.

Добавим, сегодня в Пскове состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского. Под управлением Валерия Гергиева звучат опера «Хованщина», также для псковской публики подготовлена концертная программа. Фестиваль «Гений места» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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