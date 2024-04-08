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Оркестр Мариинского театра дал в Пскове оперу «Хованщина». ФОТО

Оперу «Хованщина» дали в Пскове солисты оперы, хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене прозвучали произведения М. П. Мусоргского из цикла «Картинки с выставки», оперы «Хованщина».

Также днем в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Выступления петербургских артистов проходят в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и масштабного фестиваля «Гений места».

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Праздничные мероприятия проходят при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль русской музыки в Пскове проходит в рамках нацпроекта «Культура».