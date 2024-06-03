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Онлайн-кинолекторий начинает свою работу в рамках фестиваля «Западные ворота»

Онлайн-кинолекторий в рамках V международного кинофестиваля «Западные ворота» будет проходить с 3 по 14 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, на нем можно получить знания от квалифицированных специалистов-практиков по нескольким направлениям в сфере кино.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Известны даты и темы занятий, которые состоятся на этой неделе. Сегодня, 3 июня, можно получить знания по режиссуре игрового короткометражного фильма от кинорежиссёра Ильи Северова. На следующий день, 4 июня, кинооператор оператора Степан Коваленко расскажет всё об операторском искусстве, а 5 июня – проведёт мастер-класс по работе гафером на съёмочной площадке. 6 июня участники узнают о работе звукорежиссёра на съёмочной площадке и в период постпродакшена от звукорежиссёра Константина Петухова.

На следующей неделе, 10 июня, Артемий Аграфенин и Андрей Егоров проведут занятие по режиссуре историко-документального кино и продвижению фильма в СМИ и социальных сетях. 11 июня сценарист Алексей Олин расскажет об особенностях написания сценария короткометражного игрового фильма.

Начало всех занятий в 19:00. Участие бесплатное, без возрастных ограничений. Участники могут зарегистрироваться как на одно занятие, так и на несколько. Прошедшие обучение получат сертификаты от организаторов кинофестиваля «Западные ворота».

Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефону: 56-44-44.