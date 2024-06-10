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Снятый в Островском районе фильм откроет пятый кинофестиваль «Западные ворота»

«Блиндаж» (16+) - фильм открытия и закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом сообщается на сайте фестиваля. Фильм о Второй мировой войне в жанре фантастика снимали в Островском районе.

Премьера фильма в России состоялась 25 апреля 2024 года.

«Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает с войной. Они принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни», - рассказали о фильме организаторы.

Режиссер: Марк Горобец. В ролях: Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков.

Напомним, в апреле 2023 года в Пскове проходил очный кастинг для участия в съемках фильма.

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За три насыщенных дня фестиваля псковичам и гостям города представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Желающие также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.