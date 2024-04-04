Культура

Островичи делятся кадрами со съемок военного фильма «Блиндаж»

Военный фильм «Блиндаж» (16+) снимали в Островском районе. Съемки проекта на территории Псковской области проходили с 16 мая по 11 июня. Фотографиями со съемок местные жители делятся в соцсетях.

Фото: Елена Васильева / «ВКонтакте»

Фильм о Второй мировой войне снят в жанре фантастика. По сюжету главный герой Сергей работает врачом скорой помощи. Его лучший друг — немец Пауль, раньше перегонял машины из Германии в Россию — так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — чёрный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за большие деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год.

Премьера фильма в России состоялась 25 апреля 2024 года.

Напомним, в апреле 2023 года в Пскове проходил очный кастинг для участия в съемках фильма.