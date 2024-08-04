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Сцена / Фестивали

Начался прием заявок для участия в развлекательной зоне псковского фестиваля «Добрый рок»

30.09.2024 15:01|ПсковКомментариев: 0

Начался прием заявок для участия в интерактивно-развлекательной зоне фестиваля «Добрый рок-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фотографии: Андрей Семенов

Фестиваль пройдет в прибрежной зоне озера Смолинского в Палкино с 4 по 6 июля.

Участие в интерактивно-развлекательной зоне фестиваля предлагается:

  • некоммерческим организациям;
  • предпринимателям;
  • сообществам;
  • различным клубам развития;
  • детским учреждениям. 
 

«Вы сможете рассказать о своей компании нашим гостям в игровой форме. Возможно, вашими услугами, предложенными в рамках фестиваля, воспользуются прямо на площадке. Дерзайте, все в ваших руках!» - призвал Андрей Семенов. 

Заявки на участие можно подать здесь

Теги: #Добрый рок
Источник: Псковская Лента Новостей
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