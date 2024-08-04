Начался прием заявок для участия в развлекательной зоне псковского фестиваля «Добрый рок»

Начался прием заявок для участия в интерактивно-развлекательной зоне фестиваля «Добрый рок-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Фотографии: Андрей Семенов
Фестиваль пройдет в прибрежной зоне озера Смолинского в Палкино с 4 по 6 июля.
Участие в интерактивно-развлекательной зоне фестиваля предлагается:
«Вы сможете рассказать о своей компании нашим гостям в игровой форме. Возможно, вашими услугами, предложенными в рамках фестиваля, воспользуются прямо на площадке. Дерзайте, все в ваших руках!» - призвал Андрей Семенов.
Заявки на участие можно подать здесь.