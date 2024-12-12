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Костюмированное шествие устроят в Пскове в рамках гуляний «Рождество начинается здесь!»

7 января в Пскове развернутся рождественские гуляния «Рождество начинается здесь!». На территории парка Строителей пройдет множество увлекательных активностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коляда, ряженые, христославы съедутся со всей Псковской области и устроят большое рождественское гуляние по старинным русским традициям. Как рассказали в ТКД, гостей ждут традиционные народные игры, колядки от фольклорных ансамблей и коллективов Псковской области, выступление артистов, традиционные горячие напитки, угощения и сувениры.

Также будет организован рождественский хоровод, который по приданию одаривает всех участников счастьем, здоровьем и достатком на весь год, отметили в ТКД.

А начнем праздник с большого костюмированного шествия с рождественскими звёздами и колядками. В 16:00 старт от кинотеатра «Октябрь», далее мимо Троицкого собора, по новому пешеходному мосту и до парка Строителей. Каждый желающий может присоединиться к шествию, рождественские звезды и костюмы приветствуются.

Мероприятие пройдет 7 января. Старт шествия в 16:00, начало праздника в парке Строителей в 17.00.

Вход свободный.

«Погрузитесь в атмосферу веселья и волшебства, где каждый миг будет наполнен радостью и смехом, а сердца согреты общением. Приглашаем вас окунуться в эту атмосферу праздника и создать незабываемые воспоминания, которые останутся с вами навсегда», - призвали в ТКД.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что новый проект «Рождество начинается здесь» станет зимним брендом Псковской области.