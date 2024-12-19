Туризм

Новый проект «Рождество начинается здесь» станет зимним брендом Псковской области

Официальный старт проекту «Рождество начинается здесь» на территории города Пскова дадут в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перспективный рост туризма в Псковской области планируется обеспечить двумя новыми направлениями.

«В 2025 году дадим официальный старт проекту "Рождество начинается здесь" на территории города Пскова. Это будет зимним брендом региона, который поможет привлечь дополнительный поток туристов в межсезонье, - сказал губернатор. - Рождество у нас будет особенно ярким благодаря световым иллюминациям, оформлению улиц, формированию уникальных общественных пространств и специальных туристических маршрутов. Ожидаем и заинтересованность бизнеса, чтобы весь регион представить в едином стиле».

Второе направление – автомобильный туризм. На 2025-й год запланировано формирование реестра земельных участков для развития инфраструктуры. В перспективе планируется создание новых национальных автомобильных маршрутов, которые дополнятся модульными гостиницами и развитием придорожных сервисов.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».