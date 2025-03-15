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Детскую оперу «Храбрый заяц» дали в псковской филармонии. ВИДЕО

Артисты Мариинского театра представили юным зрителям в Пскове детскую оперу «Храбрый заяц» Сергея Баневича сегодня, 20 марта, открывая масштабный музыкальный фестиваль «Гений места», посвященный великим русским композиторам, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Спектакль, созданный специально для детей, привлекает внимание яркими персонажами и увлекательным сюжетом, который рассказывает о приключениях смелого зайца. Постановка объединяет опыт мастеров Мариинского театра и талант молодых исполнителей Академии молодых певцов. Опера полна музыки, юмора и динамики.