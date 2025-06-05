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Фестиваль «Исаборг» отличается подлинностью и настоящей правдой — Наталия Дубровская

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» выделяется тем, что предлагает развлечения не только для гостей, но и для участников. Многие реконструкторы и учёные видят в нём возможность обменяться опытом и пообщаться с историками. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Фестиваль "Исаборг" отличается от других не только зрелищными мероприятиями, но и насыщенной образовательной программой. В большинстве это не просто реконструкторы, но и молодые ученые, историки, археологи, которые специально приезжают в Изборск, чтобы познакомиться с лекциями других ученых, обменяться мнениями и посетить исторические лаборатории», — рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Она подчеркнула, что фестиваль отличается подлинностью и живым общением, что делает его уникальным среди подобных мероприятий.

«Такой подлинностью и настоящей правдой, что это здесь и сейчас, что это живое общение, этим "Исаборг" и отличается от других фестивалей», — добавила гостья студии.

Напомним, фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдет 13-15 июня в Изборске.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».