Культура

В дни фестиваля «Исаборг» более 6 тысяч гостей посетили Изборскую крепость

Ожившее средневековье стало настоящим праздником для участников и посетителей фестиваля исторической реконструкции «Исаборг», который прошел в Изборской крепости с 12 по 15 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», более 6 тысяч гостей посетили Изборскую крепость в дни проведения фестиваля.

Фотографии: Изборский музей-заповедник

На несколько дней в Изборской крепости возник портал в быт и культуру древней Руси, а насыщенная боевыми поединками и конкурсами программа не оставила равнодушным ни одного зрителя, заметили в музее.

В этом году на «Исаборг» приехали 207 участников из клубов исторической реконструкции Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Петрозаводска, Смоленска, Брянска, Соснового Бора и Кингисеппа Ленинградской области, белорусского Витебска.

Гости фестиваля увидели показательные бои равных и неравных отрядов, индивидуальный лучный турнир, выступления музыкальной фолк-группы «Трикветрум» и студии исторического танца «Гельвеция», могли стать слушателями лектория, на котором прозвучали доклады «Викинги против мифов», «Самые шокирующие истории эпохи раннего средневековья» и другие. Кроме того, на площадке фестиваля были открыты ремесленные ряды и музейные интерактивные квесты на темы средневековья для детей и взрослых.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».