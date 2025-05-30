Культура

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборске. В этом году в программе исторического фестиваля приняли участие 207 реконструкторов.

Охват составили города: Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Кингисепп, Петрозаводск, Брянск, Смоленск, Москва, Витебск и Псков.

Помимо зрелищных боев на ристалище, псковичей и гостей региона могут порадовать ремесленные ряды, интерактивные детские площадки по мотивам средневековья, палатка чеканки монет и многое другое.

Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой