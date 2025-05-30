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Открытый день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборске. ФОТО

14.06.2025 18:07|ПсковКомментариев: 0

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартовал в Изборске. 14 июня - открытый день для зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия. 

14 июня (Открытый день для зрителей)

  • 11.00 – Открытие фестиваля для зрителей. Представление участников. Выступление группы «Трикветрум».
  • 11.30–12.00 Женское состязание, 2 этап: эстафета «Изборск в осаде».
  • 11.30–13.00, 16.00–18.00 – Работа ремесленных рядов (мастер-классы для зрителей и участников).
  • 12.00–13.00 – Состязание воинских отрядов «Неравный бой».
  • 13.00–14.30 – Лекторий. Лекция «Викинги против мифов» (Михаил Воронцов, КИР Tallskog). Доклад «Опыт реконструкции дробящего вооружения раннего средневековья» (Денис Никоноренков, НКИР «Вольный кречет»).
  • 13.15 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 4 этап: «Кресальный».
  • 14.40–15.00 – Выступление группы «Трикветрум».
  • 15.00–16.00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки).
  • 16.00 – Турнир по настольным играм для участников.
  • 16.00 – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».
  • 16.00 – Круглый стол о ножах с мастером кузнечного дела, мастером-оружейником Борисом Миловым.
  • 17.00–20.00 – Индивидуальный лучный турнир.
  • 17.30–18.30 – Состязание воинских отрядов «Бой на мосту».
  • 18.30–19.15 – Лекторий. Лекция «Самые шокирующие истории эпохи раннего средневековья» (Максим Колпаков, КИР «Усадьба»).
  • 19.00 – Женский конкурс, 3 этап: «Я его слепила из того, что было».
  • 19.15–20.00 – Выступление группы «Трикветрум». Завершение программы «открытого дня».
 

В этом году 207 реконструкторов приняли участие в программе исторического фестиваля. Охват составили города: Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Кингисепп, Петрозаводск, Брянск, Смоленск, Москва, Витебск и Псков.

Всего на поле битвы собрались 207 клубов исторической реконструкции, интересующихся средневековой историей и традициями. Из них:

  • Санкт-Петербург — «Черный ворон», «Каттелинг», «Ратнар», «Валькнут», «Люди из Ладоги», «Цербер», «Бьёрнир», «Шторм», «Ледунг», «Северный путь», «Сбор», «Иггдрасиль», «Морская Дружина», «Русь»;
  • Ленинградская область — «Кингисепп», «Тальскёт» (Сосновый Бор);
  • Псков - «Усадьба», «Чертог Раса», «Вельгеро», «Берлога»;
  • Витебск - «Варгерторм»;
  • Москва - «Нидхёгг», «Колючка»;
  • Смоленск - «Истоки»;
  • Брянск - «Вольный кречет»;
  • Петрозаводск - «Скель».

Помимо зрелищных боев на ристалище, псковичей и гостей региона могут порадовать ремесленные ряды, интерактивные детские площадки по мотивам средневековья, палатка чеканки монет и многое другое.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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