Сцена / Фестивали

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартует в Изборске

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартует в Изборске сегодня, 13 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: фестиваль «Исаборг» / «ВКонтакте»

Программа мероприятия:

12 июня

6.00–10.00 – Начало заезда участников фестиваля и постановки лагерей;

10.00–18.00 – Заезд автотранспорта на территорию крепости запрещен требованиями безопасности;

18.00–22.00 – Заезд участников фестиваля и постановка лагерей.

13 июня

10.00 – Начало фестиваля. Начало действия правил по аутентичности.

10.30–11.00 – Совет представителей клубов и индивидуальных участников.

11.00–11.30 – Женское состязание, 1 этап: «Мудреный».

11.30–13.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 1 этап (военный): «Спасите женщину».

13.00–14.30 – Время для обеда.

14.30–16.00 – Лекторий. Доклад «Судостроение у германских народов в эпоху раннего средневековья» и доклад «Судостроение у славянских народов в эпоху раннего средневековья» (Сергей Хазов, ЛО ОО КИР «Морская дружина Рус»). Доклад «Средневековые стеклянные зеркала из Южной Скандинавии и технология их производства» (Лидия Губарева, ВИК «Северный путь»).

14.30–16.30 – Работа ремесленных рядов для участников, обмен опытом.

16.30 – Экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника.

16.30–18.00 – Состязание воинских отрядов «Долина драугов».

18.30–20.00 – Командный лучный турнир.

18.30 – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».

19.00 – Круглый стол формата «открытый микрофон» (Тема: «О наболевшем в реконструкции»).

20.00–21.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 2–3 этапы: «Мудреный» и «Пировой».

14 июня (Открытый день для зрителей)

11.00 – Открытие фестиваля для зрителей. Представление участников. Выступление группы «Трикветрум».

11.30–12.00 Женское состязание, 2 этап: эстафета «Изборск в осаде».

11.30–13.00, 16.00–18.00 – Работа ремесленных рядов (мастер-классы для зрителей и участников).

12.00–13.00 – Состязание воинских отрядов «Неравный бой».

13.00–14.30 – Лекторий. Лекция «Викинги против мифов» (Михаил Воронцов, КИР Tallskog). Доклад «Опыт реконструкции дробящего вооружения раннего средневековья» (Денис Никоноренков, НКИР «Вольный кречет»).

13.15 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 4 этап: «Кресальный».

14.40–15.00 – Выступление группы «Трикветрум».

15.00–16.00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки).

16.00 – Турнир по настольным играм для участников.

16.00 – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».

16.00 – Круглый стол о ножах с мастером кузнечного дела, мастером-оружейником Борисом Миловым.

17.00–20.00 – Индивидуальный лучный турнир.

17.30–18.30 – Состязание воинских отрядов «Бой на мосту».

18.30–19.15 – Лекторий. Лекция «Самые шокирующие истории эпохи раннего средневековья» (Максим Колпаков, КИР «Усадьба»).

19.00 – Женский конкурс, 3 этап: «Я его слепила из того, что было».

19.15–20.00 – Выступление группы «Трикветрум». Завершение программы «открытого дня».

21.30 – Дружеский праздник.

15 июня

10.00 – Экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника;

10.00–11.00 – Суличный турнир;

11.00–12.00 – Женское состязание, 4 этап: «Кухонный» («Что ещё надо»);

12.00–12.30 – Состязание воинских отрядов «Стенка на стенку»;

12.30–13.30 – Состязание воинских отрядов «Бой пятерок»;

13.30–14.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 5 этап: «Мастеровой»;

14.00–15.00 – Награждение победителей состязаний. Выступление группы «Трикветрум». Закрытие фестиваля;

15.00–18.00 – Сворачивание исторического лагеря, уборка территории, отъезд.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».