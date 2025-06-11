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Сценариста Илья Северов проведет лекцию о кинематографе в рамках фестиваля «Западные ворота»

Сценарист и режиссер Илья Северов проведет лекцию «Режиссура кино. Как снять фильм за 14 дней?» в рамках международного кинофестиваля «Западные вороты» в 16 июня, сообщили в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Международный кинофестиваль «Западные ворота» / «ВКонтакте»

Чтобы попасть на встречу, необходимо:

• заполнить анкету;

• дождаться ссылки на подключение на почту или в социальную сеть «ВКонтакте».

Также 17 июня пройдетлекция «Работа с камерой и оптикой, DIT, режиссура монтажа» от Дмитрия Бондарчука.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

Напомним, в этом году VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.