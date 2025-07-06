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Фильм Ильи Казанкова «Капитан четвертого ранга» получил главный приз псковского фестиваля «Западные ворота»

Итоги VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» подвели в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 6 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, фильм Ильи Казанкова «Капитан четвертого ранга» получил главный приз фестиваля.

В международном конкурсе полнометражных фильмов были представлены картины режиссеров из семи стран: Болгарии, Венгрии, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России. Призовые места получили драма режиссера из Кыргызстана Дастана Рыскелди «Сделка на границе» и драма «Свадьба» сербского режиссера Магдалены Ралчевой. Призы вручили жюри конкурса: кинорежиссер Ренат Давлетьяров, продюсер Алексей Рязанцев, руководитель и главный редактор проекта «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

«Первый фильм нас впечатлил невероятным актерским ансамблем - удивительная игра. Причем это очень честный фильм режиссера с активной гражданской позицией», - отметила Нина Ромодановская.

Главный приз фестиваля получил фильм российского режиссера Ильи Казанкова «Капитан четвертого ранга». Церемония награждения завершилась просмотром фильма-победителя.

Ранее наградили победителей конкурсов «Киностарт» и «Хранители памяти».

Также вручили награды победителям конкурса короткометражных фильмов.

Генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Печугин вручил особый приз «За вклад в кинематограф» актрисе Тамаре Акуловой.

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходил в Пскове с 4 по 6 июля. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.