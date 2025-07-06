Актриса Тамара Акулова получила приз «За вклад в кинематограф» в Пскове 

Итоги VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» подвели в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 6 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Печугин вручил особый приз «За вклад в кинематограф» актрисе Тамаре Акуловой.

Гостья фестиваля известна по фильмам «В поисках капитана Гранта», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Воскресный папа» и другим картинам.

«Это большая честь получить такую высокую награду. Спасибо этому фестивалю! Спасибо, Псков! Хочу поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал на моем творческом пути, - мою семью, уважаемых коллег и, конечно, вас, дорогие зрители. Потому что именно ваша любовь и внимание за опыляют нас все время двигаться вперед. Спасибо организаторам фестиваля за признание моего труда!» - поделилась Тамара Акулова.