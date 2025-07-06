Актриса Тамара Акулова получила приз «За вклад в кинематограф» в Пскове 

Итоги VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» подвели в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 6 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Печугин вручил особый приз «За вклад в кинематограф» актрисе Тамаре Акуловой.
Гостья фестиваля известна по фильмам «В поисках капитана Гранта», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Воскресный папа» и другим картинам.
Ранее наградили победителей конкурсов «Киностарт» и «Хранители памяти».
Также вручили награды победителям конкурса короткометражных фильмов.
VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходил в Пскове с 4 по 6 июля. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.