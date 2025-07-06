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Более 8 тысяч человек посетили псковский кинофестиваль «Западные ворота»

В Пскове завершился VI Международный кинофестиваль «Западные ворота», который посетили в этом году более 8000 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ТКД Псковской области

Гран-при конкурса полнометражных фильмов традиционно вручается фильму, за который больше всего голосов отдали зрители. В 2025 году за эту честь боролись фильмы из 7 стран. Триумфатором стал российский фильм «Капитан четвертого ранга». Главный приз режиссеру Илье Казанкову вручил президент фестиваля Эдуард Пичугин.

Свои призы лучшим картинам международного конкурса полнометражных фильмов присудило и профессиональное жюри под председательством кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Рената Давлетьярова, в составе кинокритика Нины Ромодановской и дистрибьютера Алексея Рязанцева.

Приз за режиссуру вручен болгарскому режиссеру Магдалене Радчевой за фильм «Свадьба».

Приз за лучший актерский ансамбль получил фильм «Сделка на границе», Кыргыстан, режиссер Дастан Жапар Рыскелди.

Лучшим фильмом конкурса жюри назвала индийскую картину «Потерявшиеся невесты» режиссера Киран Рао.

В конкурсе короткометражных фильмов приняли участие 19 картин. Жюри присудило призы:

За цельность и лаконичность режиссерского решения наградили «Неизбежность», режиссер Марина Петренко.

Фильм «Французский серый» режиссера Михаила Микоца отмечен наградой фестиваля за лучшее драматургическое решение.

За лучший актерский ансамбль приз получил фильм «Ключ» режиссера Григория Пичула.

Почетным диплом жюри награждена режиссер Ольга Смелова за короткометражку «Просто скажи привет».

В нынешнем году традиционная программа фильмов об истории Отечества «Хранители памяти» стала конкурсной. В жюри вошли директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская; продюсер, генеральный директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов. Возглавил жюри историк, глава Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

Главный приз этого конкурса был присужден документальному фильму «Блокадная дорога через залив» режиссера Максима Якубсона.

Подчеркивая важность тем, поднятых в фильмах, жюри присудило и ряд специальных призов. «Российская газета» вручила свой специальный приз фильму «Милосердная сестра» режиссера Денис Кузьмин. Петр Тищенко от лица Архивной службы Санкт-Петербурга наградил спецпризом «Сплоченные войной» киноленту режиссера Елизаветы Берновой «Хранитель форта Красная горка».

Приз дирекции фестиваля также достался фильму из программы «Хранители памяти». Его получила картина «Футбол чекистов» режиссера Иван Криворовучко.

Еще в одной конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота» - «До шестнадцати и старше», в которой демонстрируются фильмы для детей и юношества Гран-при также присуждается зрительским голосованием. Детское жюри отдало свои голоса фильму «Трезорка» Ильи Северова, снятого о блокаде Ленинграда на киностудии «Ленфильм».

Традиционным для фестиваля «Западные ворота» стал конкурс начинающих кинематографистов и кинолюбителей - «КиноСтарт». Любой желающий может создать собственный видеоролик и прислать его на конкурс. Лучшие работы, отобранные жюри, демонстрируются в дни фестиваля.

А победитель конкурса награждается призом губернатора Псковской области. От лица губернатора Михаила Ведерникова в 2025 году его вручила министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

Победителем стал фильм «Надя» режиссера Романа Рыжова.

Также вручен диплом «КиноСтарта» любительскому игровому короткометражному фильму «Елки зеленые!», снятого Кириллом Орловым.

Особое место в церемонии закрытия стало вручение приза «Жизнь в кино» - за вклад в киноискусство. В 2025 году им удостоена заслуженная артистка России Тамара Акулова.

За три дня в Пскове были показаны ровно сто фильмов.