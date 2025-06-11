«Огниво против Волшебной Скважины» откроет псковский кинофестиваль «Западные ворота»

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса. Информация об этом опубликована на официальном сайте фестиваля.
Изображение: сайт кинофестиваля «Западные ворота»
«Однажды король Дании услышал предсказание, что принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башне, казнил всех сказочников и предсказателей, а солдат отправил на войну. Теперь королевством заправляет коварный обер-полицмейстер», — повествует описание фильма.
В рамках программы «Панорама» на фестивале будут представлены следующие фильмы:
- Документальный фильм режиссера Ильи Желтякова «Последний теплоход» — приз жюри Международного Арктического кинофестиваля «Золотой ворон» (Анадырь) и премия за лучшую режиссерскую работу, Гран-при кинофестиваля «Докер» (Москва) и премия за лучший звук, фильм-участник Международного кино- и музыкального фестиваля Kunstendorf (Сербия).
- Драма, исторический роуд-муви режиссера Салавата Юзеева «Гора влюбленных / Гашыйклар тавы», получившая премии за лучшие режиссуру и сценарий на МКФ «Золотой минбар» (Казань).
- Драма и комедия «Меня зовут Любовь» от режиссера Валентина Макарова.
- Приключения и комедия Андрея Мышкина «Счастливый билетик» — фильм-участник Третьего Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах».
- Драма и фэнтези Виталия Петрова «Черный камень / Кара Даш» — фильм закрытия МКФ «1/6» в Екатеринбурге.
В программе «Псков на экране» будут показаны фильмы:
- «Метель» — 1964 года от режиссера Владимира Басова. Съёмки проходили в Покровском соборе Покровского женского монастыря, а «Дом Собакина» и «Крыльцо Григория Грязного» — возле Архиерейских палат. Венчание Марьи Гавриловны снималось в Никольской церкви около кремля.
- «Хомут для Маркиза» — 1977 года от режиссера Ильи Фрэза. Киносъёмки в Пскове охватили значительную часть городской площади. Воспитанники конно-спортивной школы, расположенной на базе Псковского ипподрома, были привлечены к участию в массовых сценах.
- «Свои» — 2002 года от режиссёра Дмитрия Месхиева. Съёмки проходили в деревне Раково Печорского района, в городах Изборск, Остров и Печоры Псковской области.
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.