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«Огниво против Волшебной Скважины» откроет псковский кинофестиваль «Западные ворота»

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса. Информация об этом опубликована на официальном сайте фестиваля.

Изображение: сайт кинофестиваля «Западные ворота»

«Однажды король Дании услышал предсказание, что принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башне, казнил всех сказочников и предсказателей, а солдат отправил на войну. Теперь королевством заправляет коварный обер-полицмейстер», — повествует описание фильма.

В рамках программы «Панорама» на фестивале будут представлены следующие фильмы:

Документальный фильм режиссера Ильи Желтякова «Последний теплоход» — приз жюри Международного Арктического кинофестиваля «Золотой ворон» (Анадырь) и премия за лучшую режиссерскую работу, Гран-при кинофестиваля «Докер» (Москва) и премия за лучший звук, фильм-участник Международного кино- и музыкального фестиваля Kunstendorf (Сербия). Драма, исторический роуд-муви режиссера Салавата Юзеева «Гора влюбленных / Гашыйклар тавы», получившая премии за лучшие режиссуру и сценарий на МКФ «Золотой минбар» (Казань). Драма и комедия «Меня зовут Любовь» от режиссера Валентина Макарова. Приключения и комедия Андрея Мышкина «Счастливый билетик» — фильм-участник Третьего Вятского открытого фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах». Драма и фэнтези Виталия Петрова «Черный камень / Кара Даш» — фильм закрытия МКФ «1/6» в Екатеринбурге.

В программе «Псков на экране» будут показаны фильмы:

«Метель» — 1964 года от режиссера Владимира Басова. Съёмки проходили в Покровском соборе Покровского женского монастыря, а «Дом Собакина» и «Крыльцо Григория Грязного» — возле Архиерейских палат. Венчание Марьи Гавриловны снималось в Никольской церкви около кремля. «Хомут для Маркиза» — 1977 года от режиссера Ильи Фрэза. Киносъёмки в Пскове охватили значительную часть городской площади. Воспитанники конно-спортивной школы, расположенной на базе Псковского ипподрома, были привлечены к участию в массовых сценах. «Свои» — 2002 года от режиссёра Дмитрия Месхиева. Съёмки проходили в деревне Раково Печорского района, в городах Изборск, Остров и Печоры Псковской области.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.