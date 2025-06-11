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Фильм «Полосатый рейс» покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове

В рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» будут чествовать память кинооператора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Дмитрия Месхиева (1925-1983 гг.) показом его работ, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«100 лет со дня рождения Дмитрия Месхиева – легенды советского кино! Месхиев мечтал стать художником, но судьба привела его во ВГИК, где его наставником стал сам Александр Москвин!» - отметили организаторы.

Главные работы Дмитрия Месхиева:

«Дама с собачкой» (1960)

«Полосатый рейс» (1961)

«Звезда пленительного счастья» (1975)

На МКФ зрители смогут ознакомиться с одной из знаковых работ кинооператора – «Полосатым рейсом».

Несколько интересных фактов об этом фильме:

В картине снялись 10 цирковых тигров, лев Васька и шимпанзе Пират из Ленинградского зоопарка

В основу легла реальная, но немного трансформированная история

Алексей Смирнов был единственным актёром без дублера. Он целый месяц приручал животных.

Напомним, фестиваль будет проходить с 4 по 6 июля в Пскове. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.