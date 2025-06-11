Сцена / Фестивали

Около ста фильмов покажут на VI Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

С 4 по 6 июля в Пскове пройдет VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами.

Для профессионалов киноиндустрии и тех, кто серьезно интересуется кино, фестиваль приготовил круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты смогут принять участие в конкурсе «КиноСтарт».

Конечно же, в центре внимания – международный конкурс полнометражных фильмов. Их оценит авторитетное профессиональное жюри, которое возглавит режиссер, сценарист и продюсер Владимир Котт. А обладателя Гран-При фестиваля определят сами зрители – по традиции победитель будет назван по результатам зрительского голосования.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей