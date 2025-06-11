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Михаил Ведерников: Ярмарка «Виноград» — отличный инструмент поддержки фермеров

Более 60 артистов будут радовать псковичей на эногастрономическом фестивале «Виноград», который откроется завтра, 27 июня, в Финском парке и в парке Строителей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

С 11:00 по выходным и с 13:00 до 22:00 по будня гостей ожидают научные мастер-классы, лекции-дегустации, концерты, игры и головоломки, уличные спектакли и шоу, фотозоны и декорации.

«А ещё ярмарка "Виноград" - это отличный инструмент поддержки наших фермеров, возможность показать замечательную, экологически чистую и даже эксклюзивную продукцию нашего региона. Уже говорил и повторюсь – по аналитической оценке итогов ярмарки прошлых лет именно выручка наших фермеров была особенно внушительной. Уверен, здесь каждый найдёт для себя что-то интересное», - отметил губернатор.

Ранее Михаил Ведерников объяснил, зачем в Пскове проводят фестиваль «Виноград», в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).