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Танцевальный мастер-класс организовали в центре Пскова. ВИДЕО

Танцевальный мастер-класс организовали на фестивале «Довмонт Псковский» 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мастер-класс по историческим танцам проводит студия «Гельвеция».

Напомним, фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» стартовал сегодня, 28 июня, в Псковском кремле.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке ниже.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».