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Фестиваль «Довмонт Псковский» стартовал в самом центре города

Самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» стартовал в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу. Начнется фестиваль с представления клубов исторической реконструкции.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Программа главной сцены:

12:00 - открытие фестиваля «Довмонт Псковский», выступление музыкального коллектива «Вольный ветер», представление клубов исторической реконструкции

14:30 - выступление музыкального коллектива «Вольный ветер»

15:10 - мастер-класс по историческим танцам от студии «Гельвеция» и развлекательный интерактив у главной сцены

16:00,17:00,19:30 - выступление фокусника (фокусы эпохи Средневековья)

16:30 - выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и мастер-класс по историческим танцам от студии «В удовольствие»

17:30 - выступление клуба исторической реконструкции «Орден» с различными элементами боевых построений пехоты

18:00 - акробатическое шоу и дефиле исторического костюма

20:00 - концерт фолк-рок группы «Тёрн»

Культурно-просветительская программа:

12:00 - 18:30 - работа площадок с мастер-классами

15:00,16:00,17:00 - экскурсии по пряслам Кромских стен

Образовательный блок

В Плоской башне пройдет встреча с автором исторического романа о князе Довмонте «Сказание о забытом князе. "Не терпя обидим быти"» Тимофеем Рахманиным

Исторический лекторий:

«Семейная жизнь князя Довмонта»

«Оружие псковичей от времен Александра Невского до эпохи Довмонта»

Бои реконструкторов

13:00 - битва реконструкторов на большом ристалище

15:30 - битвы «троек»

16:30 - турнир копейщиков

18:30 - финальные поединки реконструкторов за «Хрустальный меч князя Довмонта»

Турниры с участием посетителей:

15:30 - детский турнир «стойкости»

16:30 - детский «конный» турнир

16:00 - лучный турнир среди посетителей.

Для юных псковичей на площадке будут:

Музейная мастерская

Историческая игротека

Осадные машины

Танцевальная площадка

Школа рыцарства

Деревянные игрушки (уличные игры)

Крепость из сена

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».