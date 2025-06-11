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Фокусник показал ловкость рук и удивил псковичей на мастер-классе по средневековым фокусам

Фокусник Евгений Шор показал ловкость рук и удивил псковичей на мастер-классе по средневековым фокусам на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я всех приветствую на фестивале, постараюсь вас удивить фокусами, которые использовались в Европе 12-13 века, я их собирал сам, так как являюсь реконструктором», - сказал Евгений Шор

Он рассказал, что чаще всего фокусники использовали воду, чашки, предметы обихода.

Фокусник показал фокусы с веревкой, помог превратить воду в лёд, а так же позвал добровольцев, которые стали его помощниками в проведении исторических фокусов.

Он отметил, что сложно подобрать фокусы, которые использовались в 13 веке, но наиболее популярным в те времена были конкурсы с платками, яйцами и деревянными предметами обихода. В ходе своего выступления фокусник также раскрыл ряд секретов, которыми пользовались его коллеги в Средние века, поделился со зрителями тайными ритуалами фокусников, а также рассказал, как в те времена фокусники готовились удивлять зрителей.

Следующее выступление фокусника зрители увидят в 17.00 и в 19.30.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».