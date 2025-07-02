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Выставка «И фильмы ковали Победу!» откроется в Пскове на фестивале «Западные ворота»

С 4 по 6 июля в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Васильева в Пскове пройдет выставка, посвященная роли кино в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: ТКД Псковской области

Название выставки – «И фильмы ковали Победу!» – отсылает к подвигу тех, кто снимал и показывал фильмы в самых невероятных условиях, порой под обстрелами, в осажденных городах и прямо на передовой.

Экспозиция рассказывает о несгибаемых людях, для которых кино становилось делом жизни и источником надежды.

«Даже в самые страшные дни войны защитники Отечества смотрели фильмы, которые наполняли их новыми силами, поднимали в атаку, вселяли уверенность в Победе, дарили радость и навсегда оставались в памяти», - рассказали в театрально-концертной дирекции.

В основе выставки – материалы из коллекции историка-краеведа В. Л. Юкина: редкие фотографии, документы, воспоминания очевидцев и кадры кинохроники. Посетители смогут увидеть, как работали фронтовые киноустановки, как выглядели передвижные кинопередвижки и какую роль сыграли фильмы в жизни солдат и мирных жителей.

Адрес проведения: Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Васильева (площадь Ленина, дом 3).

Напомним, опубликована программа VI псковского кинофестиваля «Западные ворота».

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей