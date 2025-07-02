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Гости кинофестиваля «Западные ворота» прибывают в Псковскую филармонию

Международный кинофестиваль «Западные ворота» стартует красную дорожку для гостей церемонии открытия в эту минуту 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Среди приглашенных гостей кинособытия - Игорь Угольников, Сергей Лавыгин, Тамара Акулова и другие известные актеры. Все они проходят по красной дорожке, которая расстелена перед входом в Филармонию.

Церемония открытия фестиваля «Западные ворота» начнется в 18:00. Гости увидят фильм режиссера Анджей Петрас «Огниво против Волшебной Скважины».

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.