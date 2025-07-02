Сцена / Фестивали

Открытие международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове

Церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в БКЗ Филармонии в Пскове сегодня, 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии принимают участие генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин, актеры Тамара Акулова, Сергей Лавыгин, Анна Банщикова, Иван Золотухин, режиссеры в Дмитрий Месхиев, Илья Казанков, Анджей Петрас, Алексей Тельнов, Ирина Евтеева и многие другие известные гости. Ведущими церемонии выступают актеры Карина Разумовская и Андрей Лукин. Открывает фестиваль Лиза Матрешка с новым прочтением романса «Я помню голос твой».

«Больше семисот картин нам пришлось посмотреть для трехдневного фестиваля. Сегодня мы предлагаем вам увидеть сто фильмов, один из них - это премьерный показ "Огниво против Волшебной Скважины". Вас ждут три насыщенных дня!» - отметил Эдуард Пичугин.

Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 4 по 6 июля и охватит самые разные городские площадки.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.