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Каждый пскович сможет голосовать на кинофестивале «Западные ворота»

Международный кинофестиваль «Западные ворота» стартовал в Пскове сегодня, 4 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ведущие церемонии открытия кинособытия Карина Разумовская и Андрей Лукин объявили, что за главный приз будут бороться фильмы режиссеров из семь стран: Россия, Болгария, Швейцария, Индия, Китай, Пакистан, Кыргызстан. Зрители смогут принять участие в конкурсной программе и повлиять на выбор победителя.

«После каждого кинопоказа гости будут иметь возможность проголосовать за понравившийся им фильм, перейдя по QR-коду на экране. Вы сами определите лучшую картину!» - рассказала актриса и ведущая Карина Разумовская.

На открытии приглашенные гости уже увидели премьеру фильма «Огниво против Волшебной Скважины»режиссера Анджея Петраса. Он отметил, что это авторское новое видение детской сказки.

«Так как детей в зале мало, то я призываю привлечь к просмотру своих внутренних детей. Вообще так иногда стоит делать», - подчеркнул Анджей Петрас.

В программе кинофестиваля «Западные ворота» - 100 фильмов. Увидеть их можно в Пскове с 4 по 6 июля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.