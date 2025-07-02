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Церемония открытия Международного кинофестиваля «Западные ворота». ФОТОРЕПОРТАЖ

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» стартовал в Пскове 4 июля.

Церемония открытия объединила в БКЗ Филармонии самых ярких гостей долгожданного события. По красной дорожке под громкие аплодисменты прошли уже известные и только начинающие свой путь таланты киноиндустрии. Всего псковичей и гостей города ждет сто интереснейших фильмов из семи стран. Приглашенные на открытие гости первыми увидели авторское прочтение любимой многими детской сказки — «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Подробнее о церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота» — в фоторепортаже Андрея Николаева.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.