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Фестиваль «Железный град» пройдет в Изборске

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдет в Изборске сегодня, 2 августа.

Фотография: музей-заповедник «Изборск»

В Изборской крепости клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова воссоздадут события XIV –XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Программа фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»:

09:00 – Божественная литургия в праздник пророка Илии. Богослужение пройдет в храме Святого Николая на Городище.

10:00–20:00 – Средневековый лагерь в Изборской крепости.

10:00, 16:30 «Путешествие сквозь века» – квест от Псковского государственного университета.

11:00 «Средневековая архитектура Изборска». Лекция Владимира Валентиновича Седова, доктора искусствоведения, член корреспондента РАН, главного научного сотрудника Отдела средневековой археологии Института археологии Российской Академии наук.

12:00–18:00 Выставка вооружения и доспехов «Доблесть эпох». Мастер-классы по старинным ремеслам.

12:00–20:00 Интерактивная площадка «Лагерь стрельцов». Знакомство с бытом и устройством средневекового военно-полевого лагеря, работа лучного и суличного тира.

12:00–20:00 Детская интерактивная площадка «Живая история». Игры-путешествия, мастер-классы, русские старинные подвижные игры, средневековая кухня.

12:00–13:00 Выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер».

13:00 – Открытие фестиваля. Представление клубов. Дефиле исторического костюма и доспеха XIV–XIV вв., сражение по правилам маневров.

14:00 Выступление этно-фолк-группы «Спиритал Сизонс».

15:00 – XVI–XVII век в истории Изборска. Дефиле исторического костюма и доспеха XVI–XVII вв., показательные выступления клубов, реконструкция эпизода сражения.

16:00 – 17:00 Выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер».

17:00 – Всенощное бдение в соборе Николая Чудотворца.

17:00–19:00 Особенности археологического сезона 2025. Лекторий от Археологического центра Псковской области.

19:30–21:00 Выступление этно-фолк-группы «Спиритал Сизонс» и «ДаркРивер».

Фестиваль «Железный град-2025» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.