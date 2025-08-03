Культура

Фестиваль «Железный град» в Изборске посетили свыше 2,6 тысячи зрителей

18-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске посетили более двух с половиной тысяч зрителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Всего в этом году фестиваль посетили 2 646 человек, из них 418 гостей – дети до 14 лет. На «Железный град» приехали более 100 участников из клубов военно-исторической реконструкции Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Петрозаводска, Белгорода, Тулы и Великого Новгорода.

В Изборской крепости открылся портал в ожившее средневековье, в быт и культуру, воинские традиции России и Европы XIV–XVII веков, а насыщенная боевыми поединками программа не оставила зрителей равнодушными.

Масштабное культурное событие стало возможно благодаря поддержке музея-заповедника «Изборск» Министерством культуры Российской Федерации.

Фестиваль «Железный град-2025» прошел при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.