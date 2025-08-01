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Выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер» проходит на фестивале «Железный град» в Изборске

Выступление этно-фолк-группы «ДаркРивер» проходит на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

DarkRiver - вокально инструментальная группа, из Выборга, играющая аутентичную и стилизованную старинную музыку, а также кавер версии современных композиций, обработанных под этническое звучание. Исполняется музыка преимущественно на языке оригинала - немецкий, французский, английский, шведский, финский, итальянский, бретонский, латынь.

Фестиваль «Железный град-2025» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.