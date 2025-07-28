Фестиваль «Железный град» в Изборске-2025. ФОТОРЕПОРАЖ

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» состоялся в Изборске 2 августа.
События XIV – XVII веков в Изборской крепости воссоздали клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова, что позволило зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.
Подробнее – в фоторепортаже Андрея Николаева.
Фестиваль «Железный град-2025» прошел при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.