Номинация «Моноспектакль» появится на фестивале театрального искусства

Областной открытый фестиваль театрального искусства «Наследники Победы. В Себеж к Гердту», посвященный советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту, пройдет в Себеже 20 сентября. В этом году в фестивале появилась новая номинация «Моноспектакль», где участники исполнят отрывки известных произведений на военную тему, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.
Изображение: Псковский областной центр народного творчества
Театральный фестиваль «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» первый раз прошел 23 сентября 2016 года. И с тех пор каждый год в сентябре в Себеж к Зиновию Гердту съезжаются участники самодеятельных театральных коллективов Псковской области. В следующем году мы будем отмечать 110 лет со дня рождения Зиновия Гердта.
В центре подчеркнули, что в этом году фестиваль носит патриотический характер и посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Главной площадкой фестиваля станет Себежский районный центр культуры, на сцене которого театральные коллективы региона покажут лучшие постановки, посвященные Великой Отечественной войне.
К участию в областном открытом фестивале театрального искусства «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» приглашаются:
Зиновий Гердт - участник Великой Отечественной войны. В июне 1941 года ушёл добровольцем в армию. Проходил службу в составе 28 гвардейского отдельного сапёрного батальона, затем 81-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии старший лейтенант. 12 февраля 1943 года на подступах к Харькову при личном участии в разминировании минных полей противника был тяжело ранен в ногу. После лечения в Боткинской больнице . актёру сохранили повреждённую ногу, которая с тех пор была на 8 сантиметров короче здоровой и вынуждала артиста сильно прихрамывать. Инвалид войны III группы, награждён орденом Красной Звезды.
Театральный фестиваль «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» - это яркое событие в культурной жизни Псковской области. Все любители и ценители театрального искусства смогут увидеть лучшие театральные коллективы Псковской области на одной сцене.