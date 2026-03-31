Режиссёр Радион Букаев: Моя задача — популяризировать театр

Театры должны оставаться доступными для всех, привлекать молодое поколение и формировать у них любовь к сценическому искусству, что в будущем поможет сохранить финансирование культурных учреждений. Такое мнение высказал казанский режиссёр Радион Букаев в эфире радио ПЛН FM.

Ведущая эфира Дина Дабришюте рассказала, что актёр Юрий Борисов вернётся на театральную сцену и исполнит роль в постановке «Гамлет», при этом билеты на спектакль у перекупщиков достигают стоимости более 150 тысяч рублей. Информация о возвращении актёра широко обсуждается в публичном пространстве. Радион Букаев уточнил, что знает постановочную команду проекта и следит за процессом работы. «Я знаю режиссёра, который сейчас с Юрой Борисовым репетирует. Это замечательный режиссёр», — сказал он.

Подобные случаи ажиотажа вокруг билетов и их высокая стоимость на вторичном рынке касаются ограниченного числа проектов, заявил казанский режиссёр, комментируя ценообразование, и пояснил: «У нас в ТЮЗе (театре юного зрителя - ред.) в Казани для всех доступно всё. Скажу больше: по-моему, даже государство своими субсидиями несколько сдерживает цены именно для ТЮЗов. Потому что мы понимаем, что есть многодетные семьи, есть люди абсолютно разные. Те цены, о которых вы говорите, это один-два-три, может быть, театра на всю страну. Все остальные живут в другом мире».