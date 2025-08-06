Сцена / Фестивали

Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра

Продолжается прием заявок на I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», который состоится с 9 по 14 декабря 2025 года в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина – филиале Национального драматического театра России (Александринского театра). «Кроха-фест» пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером является Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском академическом театре.

Фото: Псковский театр драмы им. А.С.Пушкина

Заявки на фестиваль уже поступают из разных регионов России – Москвы и Московской области, Мурманской, Новгородской, Волгоградской, Челябинской областей, Красноярского края и других.

В театре напомнили, что «Кроха-фест» задуман как профессиональный конкурсный смотр спектаклей, созданных в жанре так называемого бэби-театра – иммерсивного (вовлекающего зрителя в действие) театра для зрителей, еще не достигших школьного возраста. Подать заявку можно до 15 сентября

В фестивале могут принять участие бэби-спектакли, созданные в России в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2025 года. Экспертный совет фестиваля отберет из присланных заявок 12 спектаклей, которые станут участниками и конкурсантами фестиваля. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим из них Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.

Внимание! Заявки на участие в «Кроха-фесте – 2025» принимаются по электронной почте project@drampush.ru до 15 сентября 2025 года.

В заявке должны содержаться:

1) полная видеозапись спектакля;

2) любые информационно-сопроводительные материалы о представляемом спектакле (на усмотрение театра);

3) краткая справка о театре (театральном проекте), представляющем спектакль;

4) технический райдер спектакля;

5) бытовой райдер спектакля с обязательным указанием численности выездной группы и предпочтений по расселению в гостинице;

6) телефон и электронная почта контактного лица от театра-заявителя.

Заявки, присланные позже указанного срока, фестиваль рассмотреть не сможет.

«Кроха-фест» обеспечивает двум представителям каждого из отобранных на фестиваль театров (театральных проектов) проезд до города Пскова и проживание на всем протяжении фестиваля, еще шести представителям каждого из отобранных на фестиваль театров (театральных проектов) проезд до города Пскова и проживание в период подготовки показа и показа конкурсного спектакля. Фестиваль не оплачивает транспортировку декораций, а также проезд до города Пскова и проживание представителей театра свыше восьми человек. Эти расходы берут на себя театры-участники.