«Белых» и «золотых» кроликов вручили победителям «Кроха-феста» в Псковском драмтеатре

Церемония награждения лучших «крох» состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 14 декабря. Победителей первого Всероссийского театрального фестиваля для самых маленьких зрителей «Кроха-фест» наградили именитые члены жюри, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Имена обладателей дипломов огласили директор, художественный руководитель псковского театра Дмитрий Месхиев, актриса труппы Театра имени Моссовета Юлия Хлынина, режиссёр и художник Александра Ловянникова, театральный критик Анна Казарина и театральный критик и редактор журнала «Сцена» Наталия Каминская.

«Программа была очень интересная. Я хочу поблагодарить всех участников и особенно создателей эскизов лабораторий. Эскизы оказались очень даже рабочими, и совсем скоро наши маленькие зрители увидят эти спектакли на сцене Псковского театра драмы», – отметил Дмитрий Месхиев.

Дипломы специального упоминания жюри получили спектакль «Ку-би-ки» (Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева) «За яркое сочетание игрового театра с обучающими задачами», спектакль «Вишневый садик» (Челябинский драматический «Молодежный театр») «За оригинальную адаптацию классической пьесы к бэби-аудитории» и спектакль «Кто посадит дерево?» (Проект «Дерево», Москва) «За высокопрофессиональное хореографическое решение бэби-спектакля».

Особенных призов фестиваля удостоились три театра. «Белого кролика» вручили «За органичное соединение современного процессуального театра с задачами бэби-спектакля» спектаклю «Воробьишко» Казанского театра юного зрителя и «За лучшую работу художника и художественное решение» Лилии Жамалетдиновой со спектаклем «Кому нравится ночь» Ханты-Мансийского театра кукол. Кроме того, приз «Белый кролик» получила за лучшую режиссуру Надежда Алексеева с постановкой спектакля «Потеряшки» (Новгородский театр для детей и молодежи «Малый»).

Гран-при «Золотой кролик» выиграл спектакль «Полосатые сказки» Санкт-Петербургского Театра кукол «Бродячая собачка». Конкурсанты фестиваля также не оставили членов жюри без подарков. Представитель Кировского театра кукол имени А. Н. Афанасьева «Ку-би-ки» подарила Дмитрию Месхиеву куклу, произведённую Кировской фабрикой.

«Кроха-фест» открылся 9 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.