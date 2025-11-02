Церемонию закрытия фестиваля «Кроха‑фест» псковичи смогут посмотреть онлайн

Трансляцию церемонии закрытия I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» можно будет посмотреть онлайн сегодня,14 декабря, в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.
Сегодня жюри объявит лауреатов фестиваля — обладателей призов «Золотой кролик» (Гран-при лучшему спектаклю) и «Белый кролик» (призы за лучшую режиссуру, лучшую работу художника и специальный приз жюри).
В фестивале приняли участие:
Зайти и посмотреть трансляцию можно по ссылке.
Напомним, в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина заканчивается Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест». 12 спектаклей-конкурсантов, отобранных экспертным советом, показывают в Пскове зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри.
«Кроха-фест» охватил творчество театров больших и малых городов России, профессиональных государственных театров и негосударственных проектов. Четыре спектакля представят Москву, один — Санкт-Петербург, один — Республику Татарстан, один — Республику Калмыкия, один — Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному — Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.
Сам фестиваль открылся 9 декабря, закрытие состоится сегодня. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.