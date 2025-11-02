Сцена / Спектакли

Церемонию закрытия фестиваля «Кроха‑фест» псковичи смогут посмотреть онлайн

Трансляцию церемонии закрытия I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» можно будет посмотреть онлайн сегодня,14 декабря, в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.

Сегодня жюри объявит лауреатов фестиваля — обладателей призов «Золотой кролик» (Гран-при лучшему спектаклю) и «Белый кролик» (призы за лучшую режиссуру, лучшую работу художника и специальный приз жюри).

В фестивале приняли участие:

Челябинский драматический «Молодежный театр» со спектаклем «Вишневый садик»

Казанский театр юного зрителя со спектаклем «Воробьишко»

Калмыцкий театр кукол «Джангар» (Элиста) со спектаклем «Ёжичек»

Владимирский областной театр кукол со спектаклем «Когда я родился»

Ханты-Мансийский театр кукол со спектаклем «Кому нравится ночь»

Проект «Дерево» (Москва) со спектаклем «Кто посадит дерево»

Театральная лаборатория «КукLab» (Москва) со спектаклем «Кто сказал “ку-ку”, или Как поросенок болел леопардозом»

Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева со спектаклем «Ку-би-ки»

Театральный проект «Впервые» (Москва) со спектаклем «Ла-Ло-Лужа»

Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург) со спектаклем «Полосатые сказки»

Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» (Великий Новгород) со спектаклем «Потеряшки»

«Театр им. Мони Бидони» (Москва) со спектаклем «Шёпот кастрюль»

Зайти и посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Напомним, в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина заканчивается Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест». 12 спектаклей-конкурсантов, отобранных экспертным советом, показывают в Пскове зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри.

«Кроха-фест» охватил творчество театров больших и малых городов России, профессиональных государственных театров и негосударственных проектов. Четыре спектакля представят Москву, один — Санкт-Петербург, один — Республику Татарстан, один — Республику Калмыкия, один — Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному — Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.

Сам фестиваль открылся 9 декабря, закрытие состоится сегодня. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнер — Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».