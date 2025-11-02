Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Спектакли 02.11.2025 12:410 Театр имени Ленсовета покажет спектакли о Марии Кюри и Сергее Довлатове на псковской сцене 14.12.2025 12:000 Церемонию закрытия фестиваля «Кроха‑фест» псковичи смогут посмотреть онлайн 13.12.2025 21:280 Премьера бэби-спектакля «Один день в лесу» состоится в Пскове 14 декабря 10.12.2025 17:130 Лучшие премьеры года выделил Дмитрий Месхиев 02.12.2025 10:360 В Псковском музее покажут новогоднюю премьеру для детей «Когда украшают елки» 28.11.2025 08:400 Новогодний музыкальный спектакль покажут псковичам в декабре
Сцена / Спектакли

Церемонию закрытия фестиваля «Кроха‑фест» псковичи смогут посмотреть онлайн

14.12.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

Трансляцию церемонии закрытия I Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» можно будет посмотреть онлайн сегодня,14 декабря, в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.

Сегодня жюри объявит лауреатов фестиваля — обладателей призов «Золотой кролик» (Гран-при лучшему спектаклю) и «Белый кролик» (призы за лучшую режиссуру, лучшую работу художника и специальный приз жюри).

В фестивале приняли участие:

  • Челябинский драматический «Молодежный театр» со спектаклем «Вишневый садик»
  • Казанский театр юного зрителя со спектаклем «Воробьишко»
  • Калмыцкий театр кукол «Джангар» (Элиста) со спектаклем «Ёжичек»
  • Владимирский областной театр кукол со спектаклем «Когда я родился»
  • Ханты-Мансийский театр кукол со спектаклем «Кому нравится ночь»
  • Проект «Дерево» (Москва) со спектаклем «Кто посадит дерево»
  • Театральная лаборатория «КукLab» (Москва) со спектаклем «Кто сказал “ку-ку”, или Как поросенок болел леопардозом»
  • Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева со спектаклем «Ку-би-ки»
  • Театральный проект «Впервые» (Москва) со спектаклем «Ла-Ло-Лужа»
  • Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург) со спектаклем «Полосатые сказки»
  • Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» (Великий Новгород) со спектаклем «Потеряшки»
  • «Театр им. Мони Бидони» (Москва) со спектаклем «Шёпот кастрюль»

Зайти и посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Напомним, в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина заканчивается Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест». 12 спектаклей-конкурсантов, отобранных экспертным советом, показывают в Пскове зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри.

«Кроха-фест» охватил творчество театров больших и малых городов России, профессиональных государственных театров и негосударственных проектов. Четыре спектакля представят Москву, один — Санкт-Петербург, один — Республику Татарстан, один — Республику Калмыкия, один — Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному — Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.

Сам фестиваль открылся 9 декабря, закрытие состоится сегодня. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля. 

 
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнер — Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
14.12.2025, 12:000 Церемонию закрытия фестиваля «Кроха‑фест» псковичи смогут посмотреть онлайн 13.12.2025, 21:280 Премьера бэби-спектакля «Один день в лесу» состоится в Пскове 14 декабря 13.12.2025, 00:400 Чему учит детей и родителей бэби‑театр, рассказали на круглом столе псковского «Кроха‑феста» 12.12.2025, 20:400 Студенты псковского колледжа искусств выступили на Всероссийском конкурсе «Во славу десантного братства-2025»
12.12.2025, 17:150 Конкурсанты «Кроха-феста» перенесли псковских зрителей в мир детства на спектакле «Когда я родился» 12.12.2025, 13:290 «Внутри я так радуюсь»: актриса Юлия Хлынина рассказала о магии «Кроха-феста» и особенностях псковского зрителя 12.12.2025, 12:100 Актриса Юлия Хлынина: Чтобы оценить детский спектакль, я включаю своего внутреннего ребенка 12.12.2025, 09:500 Актриса Юлия Хлынина рассказала о «бальзаме для души», юных зрителях и опыте в жюри на псковском «Кроха-фесте»
11.12.2025, 21:400 Концерт «Балетная фантазия» прошёл в Пскове 11.12.2025, 21:360 Праздничный драйв: концерт группы «АнимациЯ» отгремел в Пскове 11.12.2025, 19:400 «Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове. ВИДЕО 11.12.2025, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Кроха-фест» в Пскове
11.12.2025, 12:570 Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия 11.12.2025, 10:280 Псковичей приглашают на концерт органной музыки 14 декабря 10.12.2025, 21:000 Псковский театр драмы получил максимальный рейтинг 5.0 на «Яндексе» 10.12.2025, 18:410 «Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев о театральных итогах года. ВИДЕО
10.12.2025, 17:530 Дмитрий Месхиев рассказал о воплощении идеи провести «Кроха-феста» 10.12.2025, 17:330 Об отличительных особенностях бэби-спектаклей рассказали псковичам 10.12.2025, 17:260 Дмитрий Месхиев: Псковский театр не будет участвовать в «Золотой маске» 10.12.2025, 17:130 Лучшие премьеры года выделил Дмитрий Месхиев
10.12.2025, 17:020 «Псковичи услышат максимально красивую, яркую музыку»: главный дирижер Алексей Репников о концерте «Балетная фантазия» 10.12.2025, 16:330 Дмитрий Месхиев: Искусство должно быть доступным для всех 10.12.2025, 14:460 Дмитрий Месхиев о «Кроха-фест»: Театр детям нужен 10.12.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым
10.12.2025, 07:300 «Кроха-фест» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025, 20:220 Дмитрий Месхиев на открытии «Кроха-феста»: Спектакли будут полезны и взрослым 09.12.2025, 19:000 Организаторы: Основная миссия «Кроха-феста» - открыть мир театра самым юным зрителям 08.12.2025, 14:510 В Пскове проходит молодёжный Рождественский фестиваль
06.12.2025, 19:300 Фестиваль «Пушкин. Михайловское» торжественно открыт. ФОТО 06.12.2025, 14:400 Псковские артисты представят «Сказ» в Государственной капелле Санкт-Петербурга 06.12.2025, 13:520 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий 03.12.2025, 20:000 Новогодний концерт «Щелкунчик» пройдет в Пскове 18 декабря
02.12.2025, 10:360 В Псковском музее покажут новогоднюю премьеру для детей «Когда украшают елки» 01.12.2025, 10:000 Фестиваль-конкурс патриотической песни «Во славу десантного братства» состоится в Пскове 30.11.2025, 14:400 Концерт «Три трио и квартет» пройдёт в Пскове 30 ноября 28.11.2025, 23:590 Концерт к 65-летию музыкального училища. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.11.2025, 12:230 Творческие подростки встретились с актерами Псковского театра драмы 28.11.2025, 08:400 Новогодний музыкальный спектакль покажут псковичам в декабре 27.11.2025, 16:310 В Псковском театре кукол покажут спектакль «Айболит»  26.11.2025, 14:440 Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке»
26.11.2025, 13:550 Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок» 26.11.2025, 11:270 Концерт «Балетная фантазия» пройдет в псковской филармонии 25.11.2025, 16:340 Символом псковского театрально фестиваля «Кроха-фест» стал крольчонок 25.11.2025, 14:060 Вечер камерной музыки «Три трио и квартет» пройдет в Пскове
24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 23.11.2025, 20:400 Концерт к 185-летию Петра Чайковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.11.2025, 19:300 Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии 21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром
21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 18.11.2025, 09:000 Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского 17.11.2025, 20:011 В Пскове прозвучали мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала»
16.11.2025, 22:000 Петербургская группа «Радиопомехи» выступила в Пскове. ФОТО 14.11.2025, 21:000 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии. ВИДЕО 14.11.2025, 20:200 В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке 14.11.2025, 19:400 Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет
14.11.2025, 19:000 Восходящая звезда народной песни Анна Яковлева рассказала о своем творческом пути 14.11.2025, 18:170 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии 13.11.2025, 21:200 Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки 13.11.2025, 15:370 Симфонический оркестр сыграет мелодии отечественных и зарубежных фильмов в Пскове
13.11.2025, 13:290 В Пскове зазвучат мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 13.11.2025, 10:180 Псковичей приглашают послушать органную музыку пяти столетий 16 ноября 12.11.2025, 14:420 Петербургская группа «Радиопомехи» выступит 16 ноября в Пскове 11.11.2025, 12:520 Псковский театр драмы присоединился к «черной пятнице»
11.11.2025, 11:450 Премьера спектакля «Три поросёнка» состоится в Псковском областном театре кукол 10.11.2025, 17:440 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках 10.11.2025, 16:580 На концерт «Новая русская песня» приглашают псковичей 15 ноября 09.11.2025, 21:000 Иеромонах Фотий дал концерт в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.11.2025, 17:270 Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез» 06.11.2025, 14:050 Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 04.11.2025, 20:410 Концерт в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Пскове. ВИДЕО 04.11.2025, 19:130 Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты
03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» 02.11.2025, 21:150 В Псковской областной филармонии состоялся концерт «Сквозь годы звучит Победа» 02.11.2025, 12:410 Театр имени Ленсовета покажет спектакли о Марии Кюри и Сергее Довлатове на псковской сцене 02.11.2025, 11:400 Алексей Тихомиров выступит на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Пскове 4 ноября
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru