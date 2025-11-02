Сцена / Спектакли

Волшебство для самых маленьких: церемония закрытия «Кроха‑феста». ФОТОРЕПОРТАЖ

I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха‑фест» торжественно завершил свою работу сегодня, 14 декабря.

В рамках фестиваля были представлены 12 спектаклей от театров из 11 регионов страны — от Челябинска и Казани до Санкт‑Петербурга и Великого Новгорода. Показы проходили на трёх площадках города, адаптированных под восприятие самых маленьких зрителей (от 1 года): в театре кукол, детском культурном центре и библиотеке семейного чтения.

Жюри фестиваля, в состав которого вошли ведущие театроведы и режиссёры‑постановщики, определило обладателей главных наград — «Золотого кролика» (Гран‑при за лучший спектакль) и «Белого кролика» (за лучшую режиссуру, работу художника и специальный приз).

Погрузиться в атмосферу праздничного закрытия «Кроха‑феста» и увидеть яркие моменты церемонии предлагаем в фоторепортаже Анны Тягуновой.