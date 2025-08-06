Сцена / Фестивали

В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион»

Сегодня, 5 сентября, в семи районах Псковской области пройдут концерты в рамках военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион».

Выступления пройдут в Гдовском, Островском, Пушкиногорском, Себежском, Куньинском, Великолукском и Псковском районах.

Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом, который пройдет 6 и 7 сентября в 20:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. На одной сцене соберутся более 400 военных артистов, которые представят зрителям музыкально-театрализованное шоу.

С подробной программой фестиваля можно ознакомится по ссылке ниже.

На все концерты вход свободный.

Ранее сообщалось, что к фестивалю в регионе заказали 115-метровый флаг РФ.