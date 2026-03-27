Лукоморье, дуб и златая цепь: цикл вебинаров на портале «Образование на русском» открыли трансляцией из «Михайловского»

Две трансляции из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» открывают весеннюю серию вебинаров на портале «Образование на русском» — ресурсе Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва). Первый из этих вебинаров состоялся вчера, 26 марта. Подготовил и провёл беседу «Лукоморье, дуб и золотая цепь как мифологемы в прологе поэмы А.С. Пушкина “Руслан и Людмила“» научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» в составе Пушкинского Заповедника Станислав Лебедев.



Станислав Лебедев ведёт вебинар «Лукоморье, дуб и золотая цепь как мифологемы в прологе поэмы А.С. Пушкина “Руслан и Людмила“». Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«Культурологическое исследование Станислава Сергеевича очень интересно, — рассказали в «Михайловском». — Оно даёт возможность по-новому взглянуть на известные с детства пушкинские строки: “У Лукоморья дуб зелёный; / Златая цепь на дубе том…“. Мифологемы — древние архетипические образы, универсальные мотивы, встречающиеся во множестве культур и традиций, — нашли отражение в прологе к “Руслану и Людмиле“. Наш коллега рассказал своим слушателям о дубе как мировом древе, которое является центром и опорой всего мироздания, о золотой цепи — вселенском законе, поддерживающем порядок мироздания, и о самом Лукоморье — волшебной, загадочной стране, попасть в которую могут только истинные поэты. По ходу лекции Станислав Сергеевич показывал старинные карты с отмеченным на них Лукоморьем и иллюстрации, на которых запечатлены храмы со свисающими цепями», — добавили в «Михайловском».

Второй вебинар на этом же ресурсе запланирован на 2 апреля. Его тема — «Союз поэзии и атлетизма: отражение спортивных увлечений А.С. Пушкина в творчестве поэта и воспоминаниях его современников». Проведёт занятие Анастасия Дадыко. Она также является научным сотрудником мемориальной усадьбы Ганнибалов и Пушкиных.

В «Михайловском» напомнили, что к трансляциям вебинаров на портале «Образование на русском» можно свободно подключиться в реальном времени или позже прослушать ту или иную лекцию в записи в разделе «Архив вебинаров».

В заповеднике также уточнили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», проводятся в рамках большого, рассчитанного на несколько лет лекционного цикла «А.С. Пушкин и феномен литературной классики». Они ориентированы прежде всего на преподавателей-русистов. Однако, как показывает практика, эти встречи с музейщиками вызывают серьёзный интерес у многих российских и зарубежных слушателей из числа тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества. В разные годы специалисты из Пушкинского Заповедника проводили здесь беседы о, например, портретах и автопортретах Пушкина в экспозиции музея-усадьбы «Михайловское» (эту лекцию также читала Юлия Узенёва), об экранизациях романа «Евгений Онегин» (киноактёр и режиссёр, сотрудник «Михайловского» Дмитрий Могучев), о практике использования пушкинских фразеологизмов в экспозиционной и экскурсионной работе литературно-этнографического музея «Пушкинская деревня» — единственного в Псковской области музея деревянного зодчества под открытым небом (хранитель «Пушкинской деревни», кандидат филологических наук Вячеслав Козмин), проч., проч.