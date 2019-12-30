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Татьяна Ааб рассказала, чем запомнится уходящий год Псковскому театру кукол, и переедет ли он в новое здание

31.12.2019 18:35|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ярких представителей культурного сообщества региона, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как планируют отмечать Новый 2020 год.

Директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб рассказала о главных, по ее мнению, событиях 2019 года, перспективах переезда театра в новое здание и о планах на следующий год.

- Татьяна Бруновна, чем вам запомнится уходящий 2019 год? Что он принес Псковскому театру кукол?

- Главное в жизни любого учреждения - это выполнение государственного задания. Театр с этой миссией справился, причем случилось это немного неожиданно для нас самих, поскольку в этом году был некоторый простой в связи с отсутствием работы в детских учреждениях. Вместе с тем это отсутствие подстегнуло нас к тому, чтобы мы изменили немного свой режим работы, пересмотрели свое сотрудничество со зрителями, в связи с чем у нас появилось две новых формы работы - это спектакли для самых маленьких детей и вечерние спектакли. В итоге они компенсировали ту недостачу, которая была у нас по показу спектаклей и обслуживанию зрителей. Так что в этом плане у нас все складывается, я считаю, хорошо.

Если говорить о крупных событиях 2019 года, я бы хотела отметить, прежде всего, премьеры. Их было достаточно много: пять спектаклей, последний из них, «Настоящее новогоднее волшебство», зрители могут увидеть в период праздничных представлений. Еще одна яркая премьера - это спектакль «Питер Пэн», поставленный приглашенным петербургским режиссером Алексеем Смирновым. такие проекты дорогостоящие, не всегда их удается делать, но в данном случае большая помощь была оказана партией «Единая Россия» в рамках программы «Театр - детям». Если бы такой поддержки не было, конечно, много чего в театре не случилось бы в этом году.

Хочется отметить и наше участие в Ганзейских днях. Это событие было немаловажным для всего региона, в том числе для театра. Мы отметили его двумя премьерами - спектаклями «Аленький цветочек» и «Как стать артистом».

И, конечно, говоря об итогах 2019 года, нужно упомянуть участие в фестивалях. Очень давно театр никуда не выезжал, а в этом году мы сразу попали на два фестиваля - КУКART в Санкт-Петербурге и Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона в Мурманске. Фестиваль - дело очень тонкое, там можно или очень высоко взлететь, или очень низко упасть. Бывает и третий вариант - когда проходишь совсем незаметным, что еще хуже. Мы показали себя очень хорошо, и это отрадно.

- К концу года удалось ли прояснить ситуацию с поиском нового здания для театра? Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?

- Решение данного вопроса не стоит на месте: театр кукол посмотрел достаточное количество зданий в городе Пскове, я думаю, что все-таки удастся выбрать помещение, которое подойдет нам. Понятно, что это будет реконструкция здания: мы не переедем в здание, которое не будет соответствовать требованиям театра. В такие стены мы не въедем. Но выехать из молельного дома, который не приспособлен под театр и переехать в настоящий театр, где будет профессиональная сцена, театральное оборудование, зрительный зал, - это прекрасная возможность.

- Можно ли говорить уже о каком-то конкретном адресе?

- Есть не то что договоренности - есть определенное, скажем, здание, которое нас с натяжкой устраивает. Но предстоит еще очень много работы: наверное, если вы въезжаете в дом, который в каких-то моментах вас не устраивает, то вы можете для себя проговорить некоторые моменты: необходимость улучшить транспортное сообщение, инфраструктуру, оборудовать освещение, стоянки и удобный подъезд, благоустроить территорию... В будущем году, думаю, еще не переедем: прежде всего, необходим проект этого здания, после этого, я думаю, строительство года два займет. Хотя - бывает всякое, дома возводят и быстрее.

Это будет не новое здание. И мы бы хотели, чтобы оно находилось в зоне доступности для горожан, в центре Пскова. Желательно также, чтобы рядом была парковая зона: театр - это все-такие место, куда люди идут отдыхать. Естественно, что выходя из театра, они должны продолжить свой отдых.

- Каковы ваши ожидания от 2020 года? Что вы планируете на будущее?

- Мне всегда говорят: не надо озвучивать планы, чтоб не смешить Бога. Поэтому в принципе все как всегда, но с надеждой сделать чуточку больше.

- Вы уже решили, как будете отмечать Новый год?

- Я человек старшего поколения, поэтому, конечно, я предпочитаю отмечать Новый год дома. Я всегда рада гостям, которые приходят, но покидать свой дом я не люблю.

- Чего бы вы пожелали псковичам в наступающем году?

- Псковичам я желаю, наверное, традиционно, - мира. В семьях, на работе... И мира в глобальном смысле слова, потому что от этого сегодня зависит многое, в том числе все, что происходит в наших головах. Я желаю людям благополучия, спокойствия, чтобы радостных моментов следующем году было больше, чем в этом, чтобы год был более позитивным.

- А что бы вы пожелали маленьким псковичам, вашим зрителям, для которых театр кукол - едва ли не единственная возможность приобщиться к культуре и искусству?

- Я продолжу ваши слова: желаю малышам, чтобы мы не были единственным культурным заведением, куда они ходят. Все-таки важно, чтобы у наших детей был выбор, в том числе и при посещении учреждений культуры. Пусть это будут гастролеры, но профессиональные! Мы не часто имеем возможность куда-то выезжать с ними, но хотелось бы, конечно, чтобы наши ребята не отличались от детей, живущих в крупных городах, и видели как можно больше - не по телевизору или в Интернете, а вживую.

Теги: #Новый год #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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