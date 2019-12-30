Общество

Дмитрий Шахов: Я думаю, что 2020 год пройдет под эгидой защиты прав граждан

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой металлической крысе. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поделился планами на следующий год и объяснил, почему совсем не боится крыс.

- Дмитрий Владимирович, что является главными итогами для страны, региона и лично для вас?

- Впервые в декабре со всеми уполномоченными по правам человека мы встретились в президентом Российской Федерации. Нам впервые удалось задать те вопросы, которые волнуют сообщество уполномоченных. Конечно, все вопросы касались защиты прав наших граждан: социальной защиты, прав обманутых вкладчиков в различные финансовые организации и ряд вопросов по защите прав потерпевших. Поскольку президент является гарантом Конституции, очень важно, что наши мнения совпали. Надеемся, что наступающий 2020 год станет годом, когда те вопросы, которые мы ставили перед президентом, будут решены в положительную сторону. Например, очень важный вопрос связан с тем, чтобы малоимущие не платили подоходный налог со своих доходов, который меньше прожиточного минимума. Это достаточно серьезно для страны, потому что люди не такие богатые и, когда государство забирает часть той минимальной зарплаты, это не совсем справедливо.

Еще один важный для Псковской области вопрос мы обсудили на встрече с губернатором - соблюдение прав одиноко проживающих в регионе пожилых граждан. Псковская область - регион, где много таких граждан. То, как работают органы государственной власти и местного самоуправления, чтобы создать нормальные условия для их проживания, очень важно. Уполномоченным будет подготовлен комплексный анализ в специальном докладе, связанном с обеспечением прав данной категории наших жителей. Я надеюсь, что в течение ближайших месяцев этот вопрос будет решен. В 2020 году мы планируем провести координационный совет уполномоченных по правам человека в СЗФО, где обсудим этот вопрос и узнаем, как другие регионы обеспечивают социальные права этой категории граждан, обменяемся опытом, может, найдем какие-то новые подходы. Нужно сделать все, чтобы обеспечить людям достойную старость и достойное проживание на территории нашей области.

- А что касается личных достижений?

В личном плане год оказался очень удачным. Президент Российской Федерации наградил меня Орденом почета за 25-летний вклад в социально-экономическое развитие Псковской области. Посвятить 25 лет государственной службе - это достаточно много, это большой срок. Приятно, что награду вручал губернатор в древнем и почитаемом месте - Приказной палате. Получить в такой обстановке государственную награду - это очень почетно и престижно. Также в 2019 году наша шахматная федерация оказалась одной из лучших в России по продвижению шахмат в школах. 28 декабря мы получили новую государственную аккредитацию еще на 4 года работы. По шахматной тематике я стал первым спортивным судьей, кто получил звание международный арбитр по шахматам в Псковской области, такого не было со времен советской власти. Самое главное, что у нас вырисовываются перспективы получить дополнительное финансирование со стороны фонда президентских грантов на развитие шахматного образования и на проведение различных интересных для наших юных шахматистов мероприятий. Я бы сказал, что для меня это был хороший год. Плюс ко всему от своих детей я получил подарок в виде второй внучки. Теперь уже обязанности деда с двумя внучками буду исполнять надлежащим образом.

- Чего ждете от 2020 года?

- Я надеюсь, что 2020 год станет прорывным с точки зрения социальной политики государства. Есть такое предчувствие, что власть существенно повернется к исполнению социальных обязательств, чтобы они доходили до конкретного человека. Самое главное, чтобы механизм государственного управления и работа органов местного самоуправления были направлены на достижении эффективности в обеспечении различных прав наших граждан. По тем обращениям, которые мы видим, которые поступают к нам - уполномоченным, есть недоработки органов власти и федерального уровня, и муниципального. Мы очень надеемся,что, наверное, самый главный документ, который будет в 2020 году — послание президента, будут иметь конкретный инструкции к действию для всех органов власти. С нашей страны мы, конечно, поможем обеспечить и действующее законодательство, и документов, которые будут изданы в стране. Я думаю, что 2020 год пройдет под эгидой защиты прав граждан.

- 2020 год будет годом белой металлической крысы, боитесь ли вы грызунов и как, в целом, к ним относитесь?

- Грызунов не боюсь, поскольку свое детство я провел в деревне, да и сейчас часто бываю, там их достаточно много. Самое главное, что мы имеем опыт и знания, как с ними бороться. Поэтому они, в основном, не доставляют хлопот, страха от встречи с ними мы не испытываем.