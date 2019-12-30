Общество

Строительство Крымского моста, поддержка семей и Ганза — Елена Полонская назвала главные события 2019 года

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысе. Глава города Пскова Елена Полонская рассказала о том, как плохая примета, связанная с мышью, обернулась для нее семейным счастьем.

- Елена Александровна, что, по вашему мнению, стало главным событием уходящего года?

- Считаю, главным событием для страны стало открытие Крымского моста, а масштабах региона — инициатива губернатора о поддержке семей, в которых рождаются дети. Теперь в Перинатальном центре каждой семье выдается сертификат «Подарок новорожденному». Кроме того, я бы отметила новые меры поддержки семей с детьми до трех лет. А для города важным считаю реализацию таких проектов как «Формирование комфортной городской среды», благодаря которым у нас появляются обновленные общественные пространства, скверы, парки. Главными событиями года также стали Международные Ганзейские дни, которые позволили нашему городу и региону представить свой туристский и инвестиционный потенциал; включение памятников Пскова в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это выделение средств «Псковским тепловым сетям» и «Горводоканалу» из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ — порядка 273 млн рублей, что позволило отремонтировать котельные, сети, оборудовать новые водозаборные скважины.

Также я бы отметила беспрецедентную сумму, выделенную на ремонт дорог Пскова в 2019 году - 600 млн рублей, а в следующем году нам на дороги и дворовые проезды будет выделено более 1 млрд рублей. Это очень актуально. Потому что все больше туристов посещает наш город. И для удобства самих горожан это важно. Многие псковичи говорят о том, что у нас из года в год не ремонтируются пешеходные пространства. Я считаю важным моментом в следующем году как раз станет ремонт пешеходных территорий, пешеходных дорожек на территории Пскова, а также строительство новых образовательных учреждений муниципалитета.

- Каким стал 2019 год лично для вас?

- Для меня год был насыщенным, плодотворным. Было много работы, которую люблю и в которую я готова окунаться с полной самоотдачей, 24/7. Главное, что в самые тяжелые и ответственные моменты рядом со мной были мои родные: мои дети, супруг, мои родители. В какие-то моменты было сложно, но в то же время интересно.

- Чего вы ждете от 2020 года?

- От следующего года я жду качественной реализации нацпроектов, максимального вовлечения псковичей в этот процесс, чтобы все проходило с учетом их мнения. Еще жду здоровья для окружающих меня людей и для всех псковичей. Большой работы с огромной ответственностью.

- Традиционный шуточный вопрос. Символом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Елена Александровна, а вы боитесь грызунов?

- Нет, я не боюсь. Пусть крыса или мышка станут для всех нас добрым символом наступающего года. Надо верить в то, что вслед за проблемами и, может быть, не очень позитивными этапами жизни непременно придет что-то хорошее. Просто необходимо вести себя достойно, не вешать нос, не опускать руки, бороться и иди вперед к заветной цели и результату. Поэтому нет, грызунов я не боюсь. С мышами связывают не очень хорошую примету, хотя я считаю, в приметы не надо верить. В этом плане я бы пожелала, чтобы рядом с нами всегда был ангел-хранитель и нас охранял, и чтобы никто не обращал внимание на мышек. Вспоминается случай, когда мы с мужем были еще студентами и купили квартиру старой планировки на улице 23 Июля с деревянными полами. Это была самая долгожданная квартира, о которой мы мечтали. Через какое-то время там начала скоблиться мышка, и одна бабушка-соседка сказала, что это к плохому, значит она из дома кого-то выживает. И тогда я пришла к маме, задала ей вопрос, а она сказала: «Не верь ничему, все к хорошему». А через какое-то время у нас с мужем родился второй ребенок, мы получили материнский капитал и приобрели новую просторную квартиру. И тогда я поняла, что мышка-то скреблась к хорошему. Если б она не скреблась, возможно, мы бы не купили новую квартиру. Поэтому я всем желаю меньше верить в приметы. Каждую негативную примету можно обернуть в какое-то-положительное для нас событие. И я уверена: если нести добро, если верить людям, заботиться о них, дарить им любовь, нас с вами судьба одарит ровно тем же самым.