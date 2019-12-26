Общество

Ганза и гарантийный ремонт дорог стали главными событиями 2019 года для Александра Братчикова

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысе. Глава администрации Пскова Александр Братчиков смотрит на следующий год с надеждой, несмотря на то, что он будет високосным.

- Александр Николаевич, что, по вашему мнению, стало главным событием уходящего года?

- Безусловно, это Международные Ганзейские дни в Пскове. Хочу поблагодарить всех, кто непосредственно осуществлял подготовку к этому событию, администрацию Псковской области и губернатора - за помощь в проведении. Многие не ожидали, что мы справимся, но мы справились. Все прошло на достаточно высоком уровне, и думаю, это событие запомнится не только мне, но и горожанам. Красиво в этом году прошел и День города. Такого количества людей в новейшей истории города на празднике не было - на площади встать было некуда. Все мероприятия, которые необходимо было выполнить по нацпроектам, мы тоже выполнили, и за это нас похвалил губернатор. Поэтому считаю, что с этой задачей мы в большей степени справились. Важно, что в этом году мы впервые заставили подрядчиков переделывать дороги в рамках гарантийных обязательств. Мы в составе комиссии проезжали все отремонтированные дороги, губернатор тоже выезжал, и те объекты, на которых проявились дефекты раньше времени, были переделаны в рамках гарантии.

Подрядчики свои обязательства по ремонтам выполнили. Это также касается дворовых территорий и игровых площадок. Что-то по дворам получилось не так, как хотелось, но весной 2020 года мы тоже будем проводить комиссионные выезды по дорогам, дворам и площадкам, и то, что находится на гарантии, будем обязывать подрядчика выполнить.

- Чего ждете от 2020 года?

- 2020 год будет не менее непростым, чем этот. На следующий год нам выделяют на ремонт дорог и дворовых проездов 1 млрд 60 млн рублей - это значительно больше, чем в 2019 году. Поэтому непросто будет освоить эти средства. Есть большая вероятность выделения средств на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии, и очень надеемся, что будут также дополнительные средства на ремонт Советского моста.

- Традиционный шуточный вопрос. Символом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Боитесь ли вы грызунов?

- Я - Кот по гороскопу, поэтому я не очень боюсь грызунов и по этой же причине не очень их люблю. Следующий год високосный и дополнительно принесет сюрпризы, проблемы и победы, поэтому смотрим в 2020 год с надеждой и будем стараться делать все, чтоб он стал лучше.