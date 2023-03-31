В чём отличие между Шаляпиным и Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра

В чём отличие между оперным певцом начала XX века Федором Шаляпиным и эстрадным певцом современности Филиппом Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра Василий Попов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Концертмейстер пояснил, что за артистами сейчас стоит серьёзная пиар-компания, проводятся серьёзные маркетологические исследования, глубинный анализ рынка. «А раньше люди слушали пение Шаляпина и теряли дар речи. Им не нужно было видеть блестящие костюмы, перья на голове, полуобнаженную натуру за спиной певца, видеть фейерверк. Это всё дешевые трюки», – поделился мнением он.
Василий Попов также подчеркнул, что Шаляпин звезда не только своего времени. «Это абсолютно однозначно показал наш вчерашний концерт. Если бы у нас был шанс собрать аудиторию, которую обычно собирает Филипп Бедросович (Киркоров – ред.), то мы бы это сделали. Сражаться эти две армии мы не поставим, поскольку у нас нет таких головных уборов и такого количества блестящих элементов одежды», – сказал он.
Гость студии отметил, что считает Филиппа Киркорова талантливым исполнителем. «У него есть прекрасные песни, мы их знаем. Он - определенный слой в культурном срезе нашей жизни», - резюмировал он.
Ранее в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова состоялся концерт-спектакль «Шаляпин и я».
Напомним, 1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.