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Сцена / Из первых уст

В чём отличие между Шаляпиным и Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра

04.04.2023 13:15|ПсковКомментариев: 0

В чём отличие между оперным певцом начала XX века Федором Шаляпиным и эстрадным певцом современности Филиппом Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра Василий Попов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не знаю, насколько я компетентен, чтобы судить. Но Федор Иванович (Шаляпин – ред.) как родился талантливым человеком, как жил по своим правилам, со своим набором убеждений, музыкальной мощностью, так и нёс это сквозь всю жизнь. А на его долю, как и большинства людей тех времен, выпало немалого трудностей. Но он всегда оставался самим собой, пел, играл в театре, это было для него настоящей жизнью и стояло на первом месте. А звезды современности меняются, чтобы угодить определенной части аудитории, чтобы всё коммерционализировать», – заявил он.

Концертмейстер пояснил, что за артистами сейчас стоит серьёзная пиар-компания, проводятся серьёзные маркетологические исследования, глубинный анализ рынка. «А раньше люди слушали пение Шаляпина и теряли дар речи. Им не нужно было видеть блестящие костюмы, перья на голове, полуобнаженную натуру за спиной певца, видеть фейерверк. Это всё дешевые трюки», – поделился мнением он.

Василий Попов также подчеркнул, что Шаляпин звезда не только своего времени. «Это абсолютно однозначно показал наш вчерашний концерт. Если бы у нас был шанс собрать аудиторию, которую обычно собирает Филипп Бедросович (Киркоров – ред.), то мы бы это сделали. Сражаться эти две армии мы не поставим, поскольку у нас нет таких головных уборов и такого количества блестящих элементов одежды», – сказал он.

Гость студии отметил, что считает Филиппа Киркорова талантливым исполнителем. «У него есть прекрасные песни, мы их знаем. Он - определенный слой в культурном срезе нашей жизни», - резюмировал он. 

Ранее в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова состоялся концерт-спектакль «Шаляпин и я».

Напомним, 1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.

Теги: #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль русской музыки в Пскове - 2023 В чём отличие между Шаляпиным и Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра Концерт-спектакль «Шаляпин и я» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ Концерт «Шаляпин и я» состоялся в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова. ФОТО Выставка «Шаляпин и Я» открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова Директор псковской филармонии рассказал студентам о Фестивале русской музыки Опера «Алеко» открыла Фестиваль русской музыки в Пскове. ФОТО Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 1 апреля Оперу «Алеко» репетируют артисты перед выступлением в Пскове. ВИДЕО Цыганский реквизит для оперы «Алеко» собирают по всей Псковской области 49-й Фестиваль русской музыки: Шаляпин, лекции и вечер романсов Номера из популярных балетов исполнят на Фестивале русской музыки в Пскове Опубликована программа Фестиваля русской музыки в Пскове Свободный абонемент могут приобрести псковичи на мероприятия 49-го Фестиваля русской музыки Мемориальная выставка «Шаляпин и я» появится на вокзале в Пскове Спектакль «Шаляпин и я» состоится в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове
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