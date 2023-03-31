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В чём отличие между Шаляпиным и Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра

В чём отличие между оперным певцом начала XX века Федором Шаляпиным и эстрадным певцом современности Филиппом Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра Василий Попов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не знаю, насколько я компетентен, чтобы судить. Но Федор Иванович (Шаляпин – ред.) как родился талантливым человеком, как жил по своим правилам, со своим набором убеждений, музыкальной мощностью, так и нёс это сквозь всю жизнь. А на его долю, как и большинства людей тех времен, выпало немалого трудностей. Но он всегда оставался самим собой, пел, играл в театре, это было для него настоящей жизнью и стояло на первом месте. А звезды современности меняются, чтобы угодить определенной части аудитории, чтобы всё коммерционализировать», – заявил он.

Концертмейстер пояснил, что за артистами сейчас стоит серьёзная пиар-компания, проводятся серьёзные маркетологические исследования, глубинный анализ рынка. «А раньше люди слушали пение Шаляпина и теряли дар речи. Им не нужно было видеть блестящие костюмы, перья на голове, полуобнаженную натуру за спиной певца, видеть фейерверк. Это всё дешевые трюки», – поделился мнением он.

Василий Попов также подчеркнул, что Шаляпин звезда не только своего времени. «Это абсолютно однозначно показал наш вчерашний концерт. Если бы у нас был шанс собрать аудиторию, которую обычно собирает Филипп Бедросович (Киркоров – ред.), то мы бы это сделали. Сражаться эти две армии мы не поставим, поскольку у нас нет таких головных уборов и такого количества блестящих элементов одежды», – сказал он.



Гость студии отметил, что считает Филиппа Киркорова талантливым исполнителем. «У него есть прекрасные песни, мы их знаем. Он - определенный слой в культурном срезе нашей жизни», - резюмировал он.

Ранее в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова состоялся концерт-спектакль «Шаляпин и я».

Напомним, 1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.