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XXX Пушкинский театральный фестиваль может не состояться – Дмитрий Месхиев

XXX Пушкинский театральный фестиваль может не состояться в 2023 году. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Думаю, что в этом году было бы неправильно делать фестиваль, а сделать в следующем. Мы пока размышляем и ведем переговоры с регионом (правительством Псковской области - ред.). Мне пока сложно ответить на этот вопрос», – ответил Дмитрий Месхиев.

Напомним, Пушкинский фестиваль является одним из главных театральных событий года в регионе, известен далеко за пределами Псковской области. В 2022 году псковский театр драмы объединил на своей сцене известные театры Санкт-Петербурга, активно развивающийся театр из Воронежа, проект музыкантов из Северной столицы «волковтрио» и представил одну из своих последних премьер.